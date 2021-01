Microsoft, Salesforce und Oracle Aktien: Entwicklung von COVID-19-Impfpässen!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Eine Koalition aus Gesundheits- und Technologieunternehmen, zu denen sowohl Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), Salesforce.com Inc (NYSE:CRM) als auch OracleCorporation (NYSE:ORCL) gehören, arbeitet an der Entwicklung eines digitalen Passes für COVID-19-Impfstoffe.

Was geschah

Der Vaccine Credential Initiative gehören unter anderem MITRE, Mayo Clinic, Evernorth, The Commons Project Foundation und CARIN Alliance an, wie es in einer Erklärung vom Donnerstag heißt.

“Während die Welt beginnt, sich von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung