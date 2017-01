Microsoft, NXP Semiconductors, IAV und ihre Partner bei automobiler Mobilität zeigen auf der CES 2017 Innovationen für sicheres, ungefährdetes und automatisiertes Fahren

Weitere Suchergebnisse zu "NXP Semiconductors":

Las Vegas (ots/PRNewswire) - Microsoft Corp., NXP Semiconductors,IAV und ihre Partner bei automobiler Mobilität, Cubic Telecom, Esriund Swiss Re werden vom 4. - 8. Januar auf der CES 2017 in Las Vegasihre gemeinsame Vision von sicherer und gefahrloser, durchgehenderMobilität mit der Vorführung eines hochautomatisiertenFahrerlebnisses präsentieren.Die Besucher der CES können an einer Testfahrt auf dem GoldLot/North Plaza NP-2 des Las Vegas Convention Center in einemhochautomatisierten Fahrzeug teilnehmen und erleben, wie die Cloudund künstliche Intelligenz das personalisierte Fahrerlebnis möglichmachen. Den Teilnehmern wird gezeigt, wie Autos sicher miteinander"reden", wie sie zur Verbesserung der Sicherheit überwachen, was inihrer Umgebung vorgeht, und wie sich Autos an unterschiedlicheFahrstile anpassen können, um ein personalisierteres Fahrerlebnis zubieten. Ebenso wird den Teilnehmern vorgeführt, wie diese sichentwickelnden Technologien neue, flexible Versicherungsmodelleunterstützen.Die nachstehenden Technologien sind in die Vorstellung diesesKonzeptes auf der CES integriert:- Microsoft stellt Zukunftsszenarien vor, bei denen Bots mitkünstlicher Intelligenz dazu beitragen, die Sicherheit, Beteiligungund Integration mit Kalendern und persönlichen Präferenzen vonFahrern zu verbessern. Des Weiteren wird Microsoft die laufendeVerkehrssituation und die Fußgängerdichte anhand von Sensordaten,wie V2X, Radar, Kameras und LIDAR mithilfe der Microsoft AzureCloud in Echtzeit analysieren.- NXP Semiconductors wird verbesserte Straßensicherheit undverbesserten Verkehrsfluss durch sichere Kommunikation zwischenFahrzeugen (V2V) sowie zwischen Fahrzeugen und der umliegendenInfrastruktur (V2I) präsentieren. Zu den Anwendungsfällen, die alleauf NXPs RoadLINK-Produkten für Fahrzeuge aufbauen, zählenKollisionswarnungen, intelligente Verkehrsampeln und die Erkennunggefährdeter Straßenverkehrsteilnehmer an Kreuzungen. NXP arbeitetmit Delphi und Savari bei Onboard- und straßenseitigen Einheitenzusammen.- IAV hat hochautomatisierte Fahrtechnologien entwickelt.Automatisiertes Fahren leistet wichtige Beiträge zur Verbesserungder Verkehrsüberlastung in Städten und zu der damit verbundenenUmweltbelastung. Ein hochautomatisiertes Fahrzeug kann sich mit derInfrastruktur, Fußgängern und der Microsoft Azure Cloud verbinden.Dies erlaubt es ihm, automatisch und sicher auf seine Umgebung zureagieren.- Esri-Technologie für Mapping und räumliche Analytik, die mitMicrosoft Cortana kommuniziert, bietet den raumbezogenen Kontextzur Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr und zur Verbesserungdes Fahrerlebnisses insgesamt. Die GIS-Plattformdienste fürUnternehmen von Eris in der Azure Cloud bieten den geografischenInhalt und die erforderlichen Analysen, die zum besseren Verstehendes Fahrerverhaltens führen, sie sagen die Straßenverhältnissevorher und verbessern den Verkehrsfluss, und sie teilen die Datender Sensoren vernetzter Fahrzeuge innerhalb des Ökosystems.Mithilfe dieser Funktionen können intelligente Städte schneller aufneue Probleme reagieren, indem sie z. B. unsichere Schlaglöcherreparieren oder gefährliche Gegenstände von der Straße entfernen.- Die intelligenten Versicherungsmodelle von Swiss Re simulierenpersonalisierten, flexiblen Versicherungsschutz mit der MicrosoftAzure-Technologie, um in der Zukunft Lösungen für vernetzteMobilität anbieten zu können.- Vollständige 4G LTE-Konnektivität von Cubic Telecom steht hinterqualitativ hochwertigem, immer eingeschaltetem Infotainment undbietet Zugriff auf wettbewerbsfähige, gebündelte Servicepläne,einschließlich WiFi-Hotspot-Services, persönliche Apps und vielemehr.Zitate"Da Autos immer intelligenter werden, benötigen sie mehr Softwareund Analysefähigkeiten", sagte Kevin Dallas, Corporate Vice Presidentfür Geschäftsentwicklung von Microsoft. "Diese Zusammenarbeit auf derCES 2017 ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wir bei den laufendenTests zusammenarbeiten, um festzustellen, was machbar ist, und umAutoherstellern dabei zu helfen, den Fahrern ein wirklichpersonalisiertes Erlebnis und Dienstleistungen zu bieten, die dasjeweilige Verhalten lernen und im Laufe der Zeit Verbesserungenermöglichen.""Selbstfahrende Fahrzeuge müssen absolut sicher und gefahrlossein", sagte Lars Reger, Senior Vice President und Chief TechnologyOfficer of Automotive von NXP Semiconductors. "Dazu ist Folgendeserforderlich: erstens, eine Vielzahl von hochleistungsfähigenSensoren, zweitens, ein starkes Erkennungs- und Sensorfusionssystem,das durch Cloud-Konnektivität ergänzt wird, und drittens, eineeffiziente Zusammenarbeit unter den Branchenführern bei den Systemen.Wir sind froh, dass wir dies alles bei unserem gemeinsamen Auftrittauf der CES vorstellen können.""IAV hat verschiedene Testfahrzeuge, die den derzeitigen Statusdieser Zukunftstechnologie in Europa und in den Vereinigten Staatenzeigen", sagte Karsten Schulze, Fachbereichsleiter Aktive Sicherheitund Fahrerassistenz von IAV. "Diese Fahrzeuge haben bereits eineenorme Anzahl von Meilen fast ohne Fahrereingriffe zurückgelegt."Besucher der CES, die an der Live-Vorstellung der vernetztenFahrzeuge interessiert sind, können vom 5. - 8. Januar an einerFahrveranstaltung auf der Gold Lot/North Plaza NP-2 teilnehmen.Führungskräfte aller teilnehmenden Unternehmen sind für detaillierteErklärungen der Technologie vor Ort.MedienvorführungenMedienvertreter können Vorführungen am Medientag, dem 4. Januaroder danach bis zum 8. Januar buchen. Senden Sie Ihre Anfrage perE-Mail zur Buchung einer bestimmten Zeit.Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) ist die führende Plattformund das führende Produktivitätsunternehmen für die Mobile-first-,Cloud-first-Welt. Seine Mission besteht darin, alle Menschen und alleOrganisationen der Welt dabei zu unterstützen, mehr zu erreichen.Links zu den PartnerwebseitenMicrosoft (Nasdaq "MSFT" @Microsoft): www.microsoft.comNXP Semiconductors (NASDAQ "NXPI" @NXP): www.nxp.com/automotiveIAV Automotive Engineering: https://www.iav.com/Esri: (@Esri): http://www.esri.com/Swiss Re: http://www.swissre.com/Cubic Telecom: (@cubictelecom): http://www.cubictelecom.comLogo - http://mma.prnewswire.com/media/24227/microsoft_corp_logo226_9217jpg.jpgPressekontakt:Microsoft Media RelationsWE Communications(425) 638-7777rrt@we-worldwide.comNXP SemiconductorsBirgit Ahlborn+49 170 5746124birgit.ahlborn@nxp.comCubic TelecomSkyya Communications (651) 785-3212megan@skyya.comEsri CommunicationsMeghan Karavidas(909) 647-8653mkaravidas@esri.comIAV Automotive EngineeringWhitney Lojewski(734)673-2015whitney.lojewski@iav-usa.comSwiss ReAlicia Montoya+41 79 215 88 18alicia_montoya@swissre.comOriginal-Content von: Microsoft Corp., übermittelt durch news aktuell