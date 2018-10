Microsoft-Mitgründer Paul Allen an Krebs gestorben

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

SEATTLE (dpa-AFX) - Microsof-Mitgründer Paul Allen ist im Alter von 65 Jahren an Krebs gestorben.



Das teilte das Unternehmen Vulcan Inc., dessen Gründer und Vorsitzender der US-Unternehmer war, am Montag im Namen seiner Familie mit. Allen hatte den Software-Konzern 1975 zusammen mit seinem Kindheitsfreund Bill Gates gegründet. Laut US-Medien hatte er jüngst mitgeteilt, sich wegen Lymphdrüsenkrebs behandeln zu lassen. An dieser Krankheit habe Allen schon einmal vor neun Jahren gelitten./hbr/DP/zb