Microsoft: Mega Sensation!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Die Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) hat bestätigt, dass sie den Streaming-Dienst von Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), Apple TV, zu den neuen Xboxen, die am 10. November auf den Markt kommen, hinzufügt.

Was geschah

“Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Apple TV-Anwendung am [10. November] auf Xbox One und Xbox Series X und Xbox Series S kommt”, sagte Microsoft in einem Blog-Post. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung