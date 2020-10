Microsoft: Mega-Anstieg!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Die Software für die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz der Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), genannt “Teams”, hat zum Ende des ersten Quartals 2021 täglich 115 Millionen aktive Nutzer (DAUs), wie CEO Satya Nadella in einem Gewinnanruf am Dienstag bekannt gab, wie bereits zuvor von GeekWire berichtet.

Was passiert ist:

Dies ist ein Wachstum von 53,3% gegenüber April – als Microsoft-Teams 75 Millionen DAUs meldeten und 161,3%



