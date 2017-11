Microsoft, die Heungkong-Gruppe und die China Nansha Free Trade Zone starten das Microsoft Cloud Incubation Program

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Das "neue Zeitalter der AIführt die Zukunft der Cloud an" war das Thema des ArtificialIntelligence Summit, das im Nansha District, Guangzhou, China, am 17.November 2017 im Rahmen der Bemühungen der lokalen Regierung zurEntwicklung eines neuen Sektors veranstaltet wurde, der die nächsteGeneration der Informationstechnologie, künstliche Intelligenz undbiologische Medizin (AIB), umfasst. Die Veranstaltung zog mehr alsein Dutzend international renommierter Technologie- undFinanzunternehmen an, darunter die Heungkong-Gruppe, Microsoft(China), iFLYTEK, Tricorn (Beijing) Technology, Malong Technologiesund Megvii.Der von der Heungkong-Gruppe in Partnerschaft mit Microsoft(China) und mithilfe des Verwaltungskomitees der Nansha DevelopmentZone veranstaltete Gipfel brachte eine Reihe chinesischerRegierungsbeamter und Führungskräfte zusammen. Zu den Teilnehmernzählten der ehemalige Minister des CPC Central Committee United FrontWork Department und ehemalige Sekretär des All-China Federation ofIndustry and Commerce Party Committee, Hu Deping; derstellvertretende Direktor des Guangdong Province Party CommitteeUnited Front Department, Li Yangchun; das Mitglied des GuangzhouMunicipal Committee Standing Committee; Sekretär des NanshaDevelopment Zone (China Nansha Free Trade Zone) Party Committee;Direktor des Nansha Development Zone Verwaltungskomitees und Sekretärdes Nansha District Committee, Cai Chaolin; der stellvertretendeSekretär des Nansha District Committee und Chief Executive des NanshaDistrict, Zeng Jinze; der Vizevorsitzende der Guangdong Federation ofIndustry and Commerce, Lu Xiaozhou; der Chefingenieur der Industryand Information Technology Commission der Guangzhou Municipality, HuZhigang; der stellvertretende Direktor des Nansha Development ZoneVerwaltungskomitees, Xie Ming; der Chairman der Heungkong-Gruppe, ChiKeung Lau, und deren President, Mei Hing Chak; der COO von Microsoft(China), Horace Chow, und der Vice President von Microsoft fürGroßchina, Teng Wen. Des Weiteren wurde der ehemalige japanischePremierminister Yukio Hatoyama als Hauptreferent zu der Veranstaltungeingeladen.Am 3. Mai 2017 ging Nansha mit Microsoft (China) und derHeungkong-Gruppe eine Partnerschaft zur Ausrollung des MicrosoftCloud & Mobile Technology Incubation Program - Guangzhou Cloud &Mobile Application Incubation Platform (Microsoft Cloud IncubationProgram) ein. Die Inkubationsplattform wurde auf dem Gipfeltreffenoffiziell gestartet und 11 AI-Teams, die bei den Bewertungen währendder Roadshow erfolgreich waren, wurden offiziell eingeladen, amInkubationsprogramm teilzunehmen. Bis heute hat die Plattform 18prominente AI-Teams rekrutiert, von denen jedes vier bis sechs Monatelang mietfreie Büroräume im Heungkong International Financial Centerin Nansha für seine "Inkubation" erhielt."Die Inkubationsplattform dient als technologischer Schlüssel zurUnterstützung von Nansha bei der Verwirklichung seiner Vision imBereich der AI und bietet dem Distrikt eine beispiellose Gelegenheit,seine eigene AI-Industrie zu etablieren und auszubauen", sagte CaiChaolin. "Nansha plant, den Bau eines 100 Mrd. Yuan (ca. US$ 15Milliarden) AI-Industrieclusters zu beschleunigen, und setzt dazuseine Rolle sowohl als Freihandelszone als auch als eine von derRegierung benannte Demonstrationszone für Selbstinnovation voll ein,mit dem Ziel, eine neue, zukunftsorientierte intelligente AI-plusStadt zu schaffen."Als Microsofts 18. Inkubationsplattform und als erste, die aufSpitzentechnologie im Bereich der künstlichen Intelligenz abzielt,hat das Microsoft Cloud Incubation Program bei Microsoft einen hohenStellenwert.Auf dem Gipfel dankte Horace Chow der Regierung und derHeungkong-Gruppe und sagte, dass man der Förderung derInkubationsplattform in Nansha mit Interesse entgegensehe. ImEinklang mit dem, was der Distrikt als "1+1+10"-Reihe von Richtlinienbezeichnet, einem Programm zur Umwandlung des Gebiets in eines derwichtigsten Handels- und Industriezentren in Guangzhou, hat Microsoftversprochen, proaktiv Innovationen auf breiter Front zu fördern,wobei der Schwerpunkt in Cloud Computing, dem Internet der Dinge,Massendaten und künstlicher Intelligenz liegt. Damit soll dieEntwicklung innovativer Unternehmen gefördert werden.Die Heungkong-Gruppe, die zu den 500 größten privaten UnternehmenChinas gehört, hat im Rahmen ihres Plans, sich in ein Unternehmen derZukunft zu verwandeln, einen wichtigen Teil ihres Fokus auf denTechnologiesektor verlagert.In ihrer Rede sagte Mei Hing Chak, dass die Heungkong-Gruppe vorvier Jahren im Einklang mit Chinas Reform- und Öffnungsstrategiebegonnen habe, eine Präsenz in der Guangdong Free Trade Zoneaufzubauen. Mit dem Schwerpunkt in innovativenFinanzdienstleistungsplattformen und einer Strategie, dieMassendaten, AI-Technologien und die Internet Plus-Initiative derchinesischen Regierung einschließt, die sich für die Einführung desInternets und moderner Technologien in den traditionellenIndustriesektoren des Landes einsetzt, unterstützt die GruppeUnternehmen bei ihrer industriellen Transformation und hilft ihnen,neue Wachstumspfade zu finden.Durch die Anwendung eines intelligenten Ansatzes, bei dem dieHeungkong-Gruppe das Herdenverhalten durch die Zusammenführung allerAI-Start-ups an einem Ort wirksam einsetzt, hat sich das Unternehmenmit dem Guangzhou Nansha Industrial Investment Fund Managementzusammengeschlossen, um die Entwicklung des Sektors durch diegemeinsame Auflage eines 100 Millionen Yuan (ca. US$ 15 Millionen)Risikokapitalfonds für künstliche Intelligenz voranzutreiben. DasUnternehmen erwartet, dass es den Erfolg dieser Bemühungen weitersteigern kann, indem es seine 27-jährige Erfahrung in einer Vielzahlvon Branchen und seine mehr als 20-jährige Erfahrung im Finanzbereichzur Verfügung stellt. Der Fonds wird vor allem unternehmerische Teamsund Start-ups in den Bereichen künstliche Intelligenz, Massendaten,Internet der Dinge, Cloud Computing und intelligente Fertigungfinanziell stark unterstützen.Eine Führungskraft der Heungkong-Gruppe, die für den Fondsverantwortlich ist, sagte, dass die Gruppe auch bereit sei, sich andem 10 Milliarden Yuan (ca. US$ 1,5 Milliarden) ArtificialIntelligence Industriefonds zu beteiligen, der von den Regierungenvon Guangzhou und des Nansha District initiiert wurde, und dass sieihr Kapital und ihre operative Stärken nutzen werde, um dieEntwicklung von künstlicher Intelligenz in Nansha zu fördern.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/608502/The_Microsoft_Cloud_and_Mobile_Technology_Incubation_Program.jpgPressekontakt:Fang Yanhua+86-137-6075-8692fangyanhua@heungkong.comOriginal-Content von: Heungkong Group, übermittelt durch news aktuell