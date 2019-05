Microsoft Azure Sphere: Hochsichere Mikrocontroller für das vernetzte Zuhause, Büro und die digitale Fabrik bauen

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

München (ots) - Microsoft wird mit der Lösung Azure Sphere auf derEM-Power Messe teilnehmen.- Azure Sphere bietet Mikrocontroller, Betriebssystem undCloud-Dienst für das sichere Internet der Dinge- Secure Score wehrt Angriffe mit künstlicher Intelligenz ab,bevor Schaden entsteht- Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP) Integrationmit Microsoft 365 hilft, Bedrohungen automatisch zu erkennen undzu behebenMicrosoft hat auf der RSA-Konferenz 2018 Azure Sphere vorgestellt:Die Lösung ermöglicht es Herstellern, sichere, mit dem Internetverbundene Geräte auf Basis von Mikrocontrollern (MCU) fürSmart-Home- sowie Industrie-4.0-Anwendungen zu bauen. Azure Spherebeinhaltet drei Komponenten: Azure Sphere zertifizierteMikrocontroller, das speziell für sichere IoT-Anwendungen entwickelteBetriebssystem Azure Sphere OS sowie den schlüsselfertigenCloud-Dienst Azure Sphere Security Service für den Schutz derverbundenen Geräte. Dieser Dreiklang aus Hardware, Betriebssystem undsicheren Cloud-Diensten befähigt Unternehmen, ihre Geräte bestmöglichvor Sicherheitsattacken zu schützen. Das bewahrt ihre Kunden davor,dass Ofen und Kühlschrank ein ungewolltes Eigenleben entwickeln,Familien über Smart TV oder Smart Speaker ausspioniert werden,Sicherheitsvorkehrungen bei politischen Gipfeltreffen odersportlichen Großveranstaltungen manipuliert werden oder Angriffe aufindustrielle Produktionen ganze Wertschöpfungsketten lahmlegen. AzureSphere ist als private Preview mit ausgewählten Geräteherstellerngestartet. Die ersten Azure Sphere Geräte werden für Ende 2018erwartet. Der erste Azure Sphere Chip, MediaTek MT3620, wird im Laufedes Kalenderjahres 2018 verfügbar sein. Developer Kits werden Mitte2018 bereitgestellt.Darüber hinaus hat Microsoft weitere Produktneuheiten angekündigt,um die Cybersicherheit für Unternehmen zu vereinfachen:Sicherheitslösungen für das Internet der Dinge und Edge Computingsowie integrierte Threat-Intelligence-Funktionen und erweiterteDatenschutzeinstellungen für die Unternehmenslösung Microsoft 365.Microsoft Azure Sphere: Neun Milliarden Geräte für Privatanwenderund Geschäftskunden sichernIm kommenden Jahrzehnt wird nahezu jedes Haushaltsgerät, jederAlltagsgegenstand und jede Industriemaschine mit dem Internetverbunden sein. Diese vernetzten Geräte werden zunehmendintelligenter und können Vorhersagen treffen, zuhören, sprechen undvieles mehr. Unternehmen bietet diese Entwicklung enormes Potenzial,neue Produkte und Services für Privat- und Geschäftskundenanzubieten. Was all diese Geräte gemeinsam haben? Einen kleinen Chip,meist nicht größer als ein Fingernagel: der sogenannteMikrocontroller (MCU).Der MCU agiert als die Steuerung des Geräts und bringt Rechen- undSpeicherkapazität sowie Softwarefunktionen direkt auf das Gerät. Mehrals 9 Milliarden dieser MCUs werden jährlich in Geräte eingebaut. DieInternetverbindung wird dabei zur berühmten Medaille mit zwei Seiten:Bietet sie uns zu Hause oder im Büro immer mehr Möglichkeiten undFlexibilität, macht sie uns zugleich auch anfälliger für Angriffe vonaußen. Dies kann ernsthafte Folgen haben - nicht nur für den Nutzerdes Geräts, sondern je nach Ausmaß der Attacke für ganze Industrienund Gesellschaften.Microsoft hat sich diese Herausforderung mit Kunden und Partnerngenau angeschaut und sieben Eigenschaften identifiziert, die imZusammenspiel den bestmöglichen Schutz vor Angriffen bieten, die sog."Seven Properties of Highly Secure Devices": 1. Hardware-basierteKryptografie-Schlüssel und Geräteidentität, 2. kleine "TrustedComputing Base" (TCB), 3. mehrstufige Sicherheitsebenen, 4.Abschottung, 5. Zertifikat-basierte Authentifizierung, 6. erneuerbareSicherheit des gesamten Systems und 7. Fehlerberichte.Microsoft Azure Sphere basiert auf drei Komponenten:1. Azure Sphere Mikrocontroller: Die MCUs kombinieren Echtzeit-und Anwendungsprozessoren mit integrierter MicrosoftSicherheitstechnologie und Konnektivität. Der erste AzureSphere Chip, MediaTek MT3620, wird im Laufe des Kalenderjahres2018 verfügbar sein.2. Azure Sphere OS: Das speziell für mit dem Internet verbundeneGeräte entwickelte Betriebssystem bietet mehrschichtigeSicherheitsfunktionen und basiert unter anderem aufSicherheitserkenntnissen aus der Entwicklung von Windows undLinux.3. Azure Sphere Security Service: Der schlüsselfertigeCloud-Dienst schützt jedes Azure Sphere Gerät. EineZertifikat-basierte Authentifizierung sorgt für die sichereKommunikation von Gerät zu Gerät und vom Gerät in die Cloud undzurück. Der Service sammelt zudem Fehlerberichte und bietetkontinuierliche Sicherheitsupdates.Azure Sphere bietet eine offene Plattform für die Implementierungvon vernetzten Geräten und ist darüber hinaus tief mit denMicrosoft-Azure-Diensten sowie der Entwicklungsumgebung Visual Studiointegriert.Die weiteren Microsoft Security-Neuheiten im Überblick:- Angriffe abwehren, bevor Schaden entsteht: Microsoft SecureScore unterstützt mit Methoden des maschinellen Lernens dieEntscheidungsfindung darüber, welche Kontrollmechanismen denaktuell besten Schutz für Nutzer, Daten und Gerätegewährleisten. Der Attack Simulator ist ab sofort festerBestandteil von Office 365 Threat Intelligence. Mit dem Toolkönnen Angriffe (z. B. durch Phishing oder Ransomware) simuliertwerden, um die Reaktionsfähigkeit der IT zu testen undEinstellungen so anzupassen, dass im Fall eines echten AngriffsMaßnahmen umgehend ergriffen werden können.- Bedrohungen automatisch erkennen und beheben: Mit dem neuestenUpdate für Windows 10, ab sofort als Preview erhältlich,arbeitet Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection(ATP) auch mit anderen Komponenten aus der UnternehmenslösungMicrosoft 365 zusammen. Damit erstreckt sich der Schutz durchWindows ATP auch auf Office 365, Windows 10 und Microsoft Azure.Mit dem Update stehen auch die neuen automatisierten Analyse-und Abwehrfunktionen von Windows Defender ATP zur Verfügung.Diese auf künstlicher Intelligenz basierenden Mechanismen könneninnerhalb von Sekunden auf akute Sicherheitsbedrohungenreagieren. Über den sogenannten "Conditional Access" führtWindows ATP Risikobewertungen in Echtzeit durch und kontrolliertfortlaufend den Zugriff auf sensible Daten, ohne dieProduktivität zu beeinträchtigen. Microsoft 365 fügt nun die vonWindows Defender ATP festgelegte Risikostufe für Geräte in diePreview von Conditional Access hinzu, um sicherzustellen, dassauch kompromittierte Geräte nicht auf sensible Geschäftsdatenzugreifen können.- Verbesserte Intelligenz durch mehr Daten: Machine-Learning-Toolssind nur so gut, wie die Daten, mit denen sie lernen. Ein neuesSicherheits-API (als Preview verfügbar) verbindet daherProdukte, die mit dem Intelligent Security Graph arbeiten, mitweiteren Daten, zum Beispiel aus Lösungen vonTechnologiepartnern. Mit dieser Datenbasis lassen sich dieFähigkeiten von Sicherheitstechnologien, die intelligenteFunktionen nutzen, erheblich verbessern. Die neue Schnittstellewird derzeit von ausgewählten Branchenführern im Bereich derCybersicherheit geprüft. Dazu zählen Anomali, Palo Alto Networksund PwC.- Eine neue Microsoft Intelligent Security Association fürTechnologiepartner bietet Mitgliedern die Chance, vonErkenntnissen aus dem Intelligent Security Graph sowieMicrosofts Sicherheitsprodukten zu profitieren. So können sieeigene Lösungen entwickeln, die Angriffe schneller erkennen undoptimalen Schutz vor Sicherheitsbedrohungen bieten.Gründungsmitglieder des neuen Verbandes sind unter anderem PaloAlto Networks, Anomali und PwC.Microsoft Deutschland GmbHDie Microsoft Deutschland GmbH ist die 1983 gegründeteTochtergesellschaft der Microsoft Corporation/Redmond, U.S.A., desweltweit führenden Herstellers von Standardsoftware, Services undLösungen mit 89,95 Mrd. US-Dollar Umsatz (Geschäftsjahr 2017; 30.Juni 2017). Der Netto-Gewinn im Fiskaljahr 2017 betrug 21,2 Mrd.US-Dollar. Neben der Firmenzentrale in München Schwabing ist dieMicrosoft Deutschland GmbH bundesweit mit sechs Regionalbürosvertreten und beschäftigt rund 2.700 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter. Im Verbund mit rund 30.000 Partnerunternehmen betreutsie Firmen aller Branchen und Größen. Das Advanced Technology LabsEurope (ATLE) in München hat Forschungsschwerpunkte in IT-Sicherheit,Datenschutz, Mobilität, mobile Anwendungen und Web-Services.Pressekontakt:Ansprechpartner MicrosoftAnika KlaußCommunications Manager Microsoft Cloud Platform & BusinessApplications, (Industrial) IoT & SecurityE-Mail: anklau@microsoft.comTwitter: @an_klAnsprechpartner PR-Agentur Faktor 3 AGJens SchleifeKattunbleiche 35D-22041 HamburgTelefon: +49 40 67 94 46 6127E-Mail: j.schleife@faktor3.deOriginal-Content von: Microsoft Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell