Microsoft: Der Aufwärtstrend setzt sich fort

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Die Microsoft-Aktie steht in der Gunst der Anleger auch weiterhin sehr weit oben. Seit Ende letzten Jahres befindet sich der Wert in einem stabilen Aufwärtstrend und auch diese Woche begann am Montag gleich mit einem neuen Jahreshoch. Bei aller Freude über das erreichte Hoch kann aber nicht verborgen bleiben, dass die Dynamik in den letzten Tagen spürbar nachgelassen hat.

Das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung