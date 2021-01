Microsoft, Apple-Aktie: Kaputter Marktwert?

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Könnten Sie sich jemals eine Woche an den Märkten vorstellen, in der die Ergebnisberichte von Technologie-Titanen wie Microsoft Corporation (NASDAQ:MFST), Apple Inc(NASDAQ:AAPL), Facebook, Inc. (NASDAQ:FB) und Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) zweitrangige Nachrichten waren? Oder eine Fed-Sitzung? Willkommen in der Bizarro-Welt.

Diese Woche an den Märkten war genau so – und wer weiß, wie lange das noch so weitergehen kann?

Wenn das Kursgeschehen an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung