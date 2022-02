Microsoft-Aktie: Das wird aber brenzlig!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

In den vergangenen Jahren kannte die Microsoft-Aktie vor allem eine Richtung: Aufwärts. Rücksetzer waren dabei nur kurze Korrekturen im sehr langfristigen Aufwärtstrend. Der Wert lief so in den letzten Monaten stets über der 200-Tage-Linie.

Doch seit Januar 2022 zeigt sich eine Konsolidierung, eine kurzfristige Abwärtsbewegung im Chart. Erst Mitte Januar 2022 wurde der bis dahin mustergültige Aufwärtstrendkanal verlassen. Die 200-Tage-Linie wurde dabei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung