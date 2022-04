Microsoft-Aktie: Das sollten Sie wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) kletterte am Mittwoch um etwa 1,4 % nach oben, was auf eine anhaltende Aufwärtsreaktion auf ein Doppelbodenmuster zurückzuführen ist, das die Aktie am Montag und Dienstag aufgedruckt hatte, fiel dann aber wieder zurück, um das Gap intraday zu schließen. Überblick Ein Doppelbodenmuster ist ein Umkehrindikator, der anzeigt, dass eine Aktie auf ein wichtiges Unterstützungsniveau gefallen ist, sich… Hier weiterlesen