Microsoft-Aktie: Das sieht richtig gut aus!

An den Märkten kam es in dieser Woche zur zweiten großen Aufwärtswelle seit dem Corona-Crash. Und diesmal hat die Bewegung auch wirklich gute Chancen, über den Status einer Bärenmarktrally hinauszukommen und damit nicht nur eine Gegenbewegung im übergeordneten Abwärtstrend zu sein. Der DAX steht kurz davor, an drei aufeinanderfolgenden Tagen oberhalb des 2018er-Tiefs bei 10.279 Punkten aus dem Handel zu gehen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



