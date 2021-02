Microsoft Aktie: Das sagt Bill Gates über Elon Musk!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Finanztrends Video zu Microsoft



mehr >

(NASDAQ:MSFT) Mitbegründer Bill Gates lobte(NASDAQ:TSLA) und dessen CEO Elon Musk’s Beiträge zur Milderung des Klimawandels in einem(NYSE:NYT) Podcast diese Woche. Was geschah “Nun, es ist wichtig zu sagen, dass das, was Elon mit Tesla getan hat, einer der größten Beiträge zum Klimawandel ist, die jemals jemand geleistet hat”, sagte der Milliardär-Philanthrop in dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!