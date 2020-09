Microsoft Aktie: Zukunftsaktie dank 5G?

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Seit der Corona Krise durften sich alle Anleger, die sich in Besitz von Microsoft Aktien befinden, freuen. Es folgte ein rasanter Anstieg bis zu einem neuen Allzeithoch in Höhe von 232,86 USD. Anschließend ging es jedoch auch für den Aktienkurs von Microsoft wieder nach unten und derzeit notiert er noch bei rund 209,44 USD. Ist dies also die letzte gute Gelegenheit, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



