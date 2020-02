Microsoft Aktie: Xbox geht in die Offensive!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Überraschend gab Microsoft kürzlich mehrere neue Details zu seiner neuen Konsole Xbox Series X an, die gegen Ende des Jahres erscheinen soll. Für viel Aufsehen in der Branche sorgte vor allem die Leistung der Konsole. Jene soll bei 12 TeraFLOPs liegen und damit doppelt so hoch wie beim aktuellen Flaggschiff Xbox One X.

Wie reagiert Sony?

Während Microsoft seine neue Konsole bereits



