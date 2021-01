Microsoft Aktie: “Wir haben Mist gebaut”

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) entschuldigte sich für die Preiserhöhung seines Xbox Live Gold-Abonnementdienstes und sagte, dass es seine Entscheidung rückgängig macht.

Der in Redmond, Washington, ansässige Tech-Riese hatte letzte Woche eine Preiserhöhung von $1 für eine einmonatige Gold-Mitgliedschaft und $5 für eine dreimonatige Mitgliedschaft angekündigt. Die Preiserhöhung sollte sich nicht auf bestehende 12- oder 6-monatige Xbox Live Gold-Mitglieder auswirken, so Microsoft in



