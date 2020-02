Microsoft Aktie: Windows Defender künftig auch für Smartphones!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Der Windows Defender freut sich nach einem eher holprigen Start mittlerweile über einen guten Ruf. Viele Experten schätzen das Bordmittel von Windows als vollkommen ausreichend für die meisten Anwender ein. In Zukunft wird der Defender jedoch nicht nur PCs vor unerwünschten Schädlingen schützen. Kürzlich kündigte Microsoft an, die App noch in diesem Jahr auf Android und iOS zu portieren.

