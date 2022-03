Microsoft-Aktie: Wiederholt sich die Geschichte?

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Die Microsoft-Aktie ist in den vergangenen Tagen wieder deutlich zurückgefallen. Mit Kriegsbeginn setzte eine leichte Erholungsbewegung ein, die den Kurs im Hoch bis auf 303,13 Dollar führte. Die 300-Dollar-Marke, die sich von oben nähernde 50-Tage-Linie (EMA50) sowie der schwache Gesamtmarkt haben die Aktie aber wieder nach unten abprallen lassen. Zum Auftakt in die neue Woche rutschten die Notierungen an der Nasdaq ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung