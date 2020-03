Microsoft-Aktie – Volltreffer mit Candlesticks!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Am 11. Februar bildete sich in den Tageskerzen der Microsoft-Aktie ein Trendwendemuster! Ein Dark-cloud cover oder „Dunkle Wolkendecke"! Dieses Candlestick-Muster erhielt zudem in Verbindung mit einem seit Ende Dezember 2018 bestehenden langfristigen Aufwärtstrendkanal eine hohe Aussagekraft, da die obere Begrenzung des Trendkanals erreicht wurde. Zusätzlich war ein überkaufter Zustand erkennbar. Der prozentuale Abstand zwischen Kurs und der 200-Tage-Linie betrug knapp 29%.



