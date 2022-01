Microsoft-Aktie: Viel Luft nach oben!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

In das neue Jahr ist die Microsoft-Aktie bisher schwach gestartet. Seit der Handelseröffnung am 03.01.2022 hat die Microsoft-Aktie fast zehn Prozent ihres Wertes verloren. Die Aktie ist einer der wichtigsten Werte in den Portfolios vieler Wachstums- und Technologieanleger. Und auch im vergangenen Jahr konnten sich die Anleger über ein großes Wachstum freuen. Fast 60 Prozent Zuwachs wurden erzielt und das Allzeithoch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung