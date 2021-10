Microsoft-Aktie: Überholt Apple und ist nun das wertvollste börsennotierte Unternehmen!

Weitere Suchergebnisse zu "Vse":

Die Aktien der Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) befinden sich in einem Aufwärtstrend, seit der Softwareriese bahnbrechende Quartalsergebnisse vorgelegt hat. Die starken Gewinne haben dem Unternehmen geholfen, Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) zu stürzen und die Pole-Position in Bezug auf die Marktkapitalisierung einzunehmen.

Die Bewertung von Microsoft lag verlockend nahe an der von Cupertino, nachdem die Gewinne auf der Grundlage der Quartalsergebnisse ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung