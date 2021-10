Microsoft-Aktie: Trendumkehr wird immer wahrscheinlicher!

Im aktuellen Marktumfeld tun sich selbst die Superstars schwer. Microsoft bekommt derzeit am eigenen Leib zu spüren, was es bedeutet, wenn sich die Anleger zurückhaltend geben. Das zurückliegende Monat schloss der Konzern von Gründer Bill Gates mit einem Verlust von mehr als 5% ab. Auch in den letzten Tagen stellte sich keine Trendwende ein. Die Aktie verharrt im negativen Bereich.

