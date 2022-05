Microsoft-Aktie: Strategiewechsel?

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Der Software-Gigant konnte sich in den vergangenen Monaten weder den Auswirkungen des Ausverkaufs in seiner Branche, noch der Unsicherheit über seine Metaverse-Strategie entziehen. Doch der jüngste Ergebnisbericht zeigte wohl, dass die negative Stimmung gegenüber Microsoft wahrscheinlich übertrieben war. Die Aktien von Microsoft stiegen nach der Bekanntgabe der Ergebnisse für das dritte Quartal am Dienstag kräftig an. Microsoft-Aktie: Schlüsselrolle in der… Hier weiterlesen