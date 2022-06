Microsoft-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Finanztrends Video zu Microsoft



mehr >

Der Gesamtmarkt ist in den Korrekturmodus übergegangen. Das schon Ende des letzten Jahres. So wurden im November Preise um die 350 USD erzielt. Die darauffolgende Abwärtsphase führte Microsoft etwa 30 % zur Unterseite. Im Rahmen dieser Bewegung wurde der langfristig interessante GD200 nachhaltig unterschritten. Lohnt sich der Einstieg wirklich schon? In diesem Artikel soll nun aber geklärt werden, ob es sich… Hier weiterlesen