Microsoft-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Im Internet treiben sich immer wieder kriminelle herum, welche als Hacker bezeichnet werden können. Diese greifen vermehrt auch Großkonzerne an. Microsoft soll Opfer eines Angriffs geworden sein, in dem die Täter angeblich einen wichtigen Quellcode ergattert haben. Auch das Unternehmen Okta ist betroffen. In diesem Artikel soll nun aber geklärt werden, ob es sich lohnt, die Microsoft-Aktie jetzt zu kaufen.

Um zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung