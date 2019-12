Microsoft-Aktie: Sollte man jetzt noch zugreifen?

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Nach Vorlage der jüngsten Quartalszahlen hat die Microsoft-Aktie neuen Auftrieb bekommen und die bei 141,3/141,8 US-Dollar verlaufende Widerstandszone überwunden. Dabei ist eine Kurslücke (Gap up) entstanden. Das damit einhergehende Kaufsignal ließ den Kurs in den folgenden Wochen weiter ansteigen, am Montag wurde beim Stand von 155,90 US-Dollar ein weiteres Allzeithoch markiert. Der Börsenwert belief sich zu diesem Zeitpunkt auf 1,19 Billionen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



