Microsoft-Aktie – Short-Trading-Chance?!

Gute Zahlen und Gewinnmitnahmen! Nicht wirklich ungewöhnlich! Für Microsoft-Aktionäre waren zumindest die jüngsten Zahlen nicht mehr das, was hätte positiv überraschen können! Daher wurde erstmal verkauft! Was genau schmeckt aber den Anlegern nicht. Immerhin konnte das Unternehmen in der Corona-Krise mit der vormals schwächelnden PC-Sparte wieder Geld verdienen und auch andere Software-Produkte, die zuvor nicht im Fokus standen – so unter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



