Microsoft Aktie: Schock für die Anleger!

Mittlerweile dürfte niemand mehr bestreiten, dass die Ausbreitung des Coronavirus sich deutlich auf die Weltwirtschaft auswirken wird. Schon jetzt sind ganz konkrete Folgen zu spüren. So etwa bei Microsoft. Der Software-Riese veröffentlichte am Donnerstag eine Umsatzwarnung, die ursprünglich angepeilten Ziele werden wohl nicht erreicht werden. Verantwortlich macht Microsoft dafür in erster Linie das neuartige Coronavirus.

Die Aktionäre verabschieden sich!

