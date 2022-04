Microsoft-Aktie: Russische Hacker abgewehrt!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Finanztrends Video zu Microsoft



mehr >

Am Donnerstag teilte der Technologieriese Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) mit, dass er Cyberangriffe russischer Militärspione auf ukrainische Medien vereitelt habe. Die Spione sollen versucht haben, in ukrainische, europäische und amerikanische Einrichtungen einzudringen. In einem Blogeintrag erklärte der Vizepräsident für Kundensicherheit und Vertrauen von Microsoft, Tom Burt, dass eine Gruppe namens "Strontium" sieben Internet-Domains benutzte, um Angriffe auf ukrainische Institutionen sowie auf außenpolitische… Hier weiterlesen