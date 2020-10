Microsoft Aktie: Nach dem Rücksetzer – was ist zu tun?

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Im September hat es an den Technologiemärkten eine stärkere Korrektur gegeben. Der berühmte Nasdaq 100 büßte in der Spitze mehr als 18 Prozent ein und sank auf ein 6-Wochen-Tief bei 10.678 Punkten. Nun scheint sich der Index im Bereich der 11.000-Punkte-Marke wieder stabilisieren zu können. Die Microsoft-Aktie wurde mit in den Abgrund gerissen und verlor etwas mehr als 15 Prozent. Im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



