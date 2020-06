Microsoft-Aktie: Profiteur der Krise!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Microsoft bietet schon länger sinnvolle Office-Lösungen an und in der Krise wurden Emails und Online-Meetings immer wichtiger. Vor allem das Tool „Teams“ konnte in Zeiten der Krise punkten und hat extremes Nutzerwachstum gezeigt. Nach einem ersten Schock und Kursrutsch schoss der Kurs recht schnell wieder nach oben. Nun notiert er ganz knapp unter dem bisherigen Rekordhoch.

Home-Office dürfte mehr und mehr Einzug ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung