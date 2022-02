Microsoft-Aktie: Neuer Microsoft Campus?

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Der Software-Riese Microsoft Corp. (MSFT) hat am Montag Pläne zur Wiedereröffnung seiner Arbeitsstätten in Washington bekannt gegeben.

Unsere Standorte im Bundesstaat Washington werden mit Wirkung zum 28. Februar 2022 in die sechste und letzte Stufe des hybriden Arbeitsplatzmodells übergehen“, teilte das in Redmond ansässige Unternehmen in einem Blog mit.

Chief Marketing Officer Chris Capossela sagte, das Unternehmen werde seine Einrichtungen vollständig für Mitarbeiter, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung