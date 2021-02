Microsoft Aktie: Microsoft wollte Pinterest übernehmen!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) hat Gespräche mit Pinterest Inc (NYSE:PINS) über eine mögliche Übernahme geführt, berichtete die Financial Times am Mittwoch.

Was geschah

Es gibt derzeit keine aktiven Verhandlungen zwischen den Unternehmen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber der FT. Die Aktie der 51 Milliarden Dollar schweren visuellen Entdeckungsmaschine ist während der Pandemie um 600% gestiegen. Pinterest hat angedeutet, dass es ein unabhängiges ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



