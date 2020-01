Microsoft Aktie: Microsoft verschreibt sich dem Kampf gegen den Klimawandel!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

In Sachen Klimaschutz spuckt Microsoft heuer große Töne. CEO Satya Nadella kündigte am Donnerstag im Rahmen einer Veranstaltung in der Nähe von Seattle an, dass der Konzern bis zum Jahr 2030 CO2-negativ arbeiten solle. Es reicht Microsoft also nicht aus, einfach nur klimaneutral zu werden. Stattdessen soll aus der Atmosphäre mehr CO2 entfernt werden, als Microsoft mit seinen Aktivitäten produziert.

