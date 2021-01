Microsoft Aktie: Microsoft und Dell schließen sich Facebook in diesem Rechtsstreit an!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Große Tech-Unternehmen, darunter Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) und Alphabet Inc (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG), haben sich den rechtlichen Bemühungen von Facebook Inc (NASDAQ:FB) gegen das israelische Überwachungsunternehmen NSO Group Technologies Ltd angeschlossen.

Was passiert ist

Microsoft, die Google-Muttergesellschaft Alphabet, Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO), Dell Technologies Inc. (NYSE:DELL) und die in Washington ansässige Internet Association argumentierten in einem juristischen Schriftsatz – der vor dem United States Court



