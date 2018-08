Microsoft Aktie: Auch Microsoft setzt auf Blockchain!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Die Blockchain ist noch immer in aller Munde. Sie wird neben KI als einer der größten Fortschritte in der Zukunft gehandelt. Da verwundert es kaum, dass mit Microsoft auch der größte Hersteller der Welt in der Branche seine Finger im Spiel hat. Geforscht wird an der Technologie in Redmond zweifellos schon seit Jahren. In diesem Jahr nehmen die Planungen aber auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Ethan Kauder.