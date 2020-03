Microsoft-Aktie: Kurs weiter unter Druck?

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Auch die neue Woche steht im Zeichen von Corona. Die Microsoft Aktie dürfte heute fast zweistellig negativ starten. Der Kurs befindet sich im vorbörslichen Handel bereits 9 % im Minus. Am Freitag konnte der Kurs sich wieder etwas fangen, die Erholung hielt aber nicht lange an. In den USA dürfte die Corona-Epidemie erst in den Kinderschuhen stecken. Die Dunkelziffer der Infizierten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



