Microsoft-Aktie: Kauft Videobearbeitungs-Software-Entwickler Clipchamp!

Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) gab am Dienstag bekannt, dass es das Videobearbeitungssoftware-Startup Clipchamp übernommen hat, gab aber die Bedingungen des Deals nicht bekannt.

Clipchamp, das sich sowohl an Privatpersonen als auch an Unternehmen richtet, hat laut einem Bericht von CNBC über 17 Millionen registrierte Nutzer und wird von über 390.000 Unternehmen genutzt. Das Startup zählt Alphabet Inc‘s (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) Google, Deloitte und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



