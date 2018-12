Microsoft-Aktie: Hier ist weiterhin vieles möglich!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Die Aktie von Microsoft hat am Freitag vor Weihnachten in Europa einen minimalen Abschlag erleiden müssen, auch am Donnerstag verliert der Titel an Wert. Damit setzt sich der kleine Abwärtstrend der vergangenen Tage fort. Innerhalb einer Woche hat die Aktie in etwa 5 Euro oder gut 5% verloren.

Dennoch haben sich aus Sicht der charttechnischen Analysten die Chancen auf einen deutlichen Ausbruch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.