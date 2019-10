Microsoft Aktie: Gigantischer Cloud-Auftrag!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

So kann‘s gehen: Etwas überraschend hat Microsoft kürzlich den zehn Milliarden schweren Cloud-Auftrag des Pentagons an Land gezogen. Favorit Amazon ging hingegen leer aus. Das Vergabeverfahren gilt als „umstritten“. Sei‘s drum, die naheliegende Folge: Der gigantische Cloud-Auftrag hat sich für Microsoft auch an der Börse ausgezahlt. Und das in beeindruckender Weise. Nach dem neuen Allzeithoch von 144,19 Dollar vom Montag prognostiziert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



