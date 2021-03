Microsoft Aktie: Exchange-Schwachstellen!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Mehr als 30.000 E-Mail-Systeme von US-Organisationen wurden Berichten zufolge von einer chinesischen Hackergruppe über eine kürzlich gepatchte Schwachstelle in Microsofts Exchange Server-Software kompromittiert.

Am Dienstag gab die Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) bekannt, dass ihr E-Mail-Produkt Exchange gehackt wurde und dass der Angriff aus China kam. In einem Blog-Posting sagte Tom Burt, Corporate Vice President of Customer Security and Trust bei Microsoft, dass



