Microsoft-Aktie: Es geht weiter!

Microsoft hat sich für Hyderabad, Telangana, als Standort für seine neueste Rechenzentrumsregion in Indien entschieden. Der Tech-Riese hat bereits Cloud-Infrastrukturen in Pune, Mumbai und Chennai eingerichtet. Es wird erwartet, dass die jüngste Investition den Kunden im Land helfen wird, in der Cloud und in der durch künstliche Intelligenz ermöglichten digitalen Wirtschaft erfolgreich zu sein. Die Microsoft-Aktie fiel am gestrigen Montag um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



