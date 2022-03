Microsoft-Aktie: Erweist sich die 50-Wochen-Linie auch diesmal als Wendepunkt?

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Nach der russischen Invasion in der Ukraine haben die Märkte und damit auch Einzeltitel wie Microsoft in einer ersten Reaktion deutlich zulegen konnte, seit Anfang März hat sich die Lage aber wieder etwas stärker eingetrübt. Inzwischen preist der Markt auch die gegen Russland verhängten Sanktionen und den Rückzug westlicher Unternehmen sowie die Auswirkungen auf den Welthandel in den Kursen mit ein.

Finanztrends Video zu Microsoft



mehr >

Microsoft-Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!