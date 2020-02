Microsoft-Aktie – Dunkle Wolken über der Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Geht es hier weiter aufwärts? Die Microsoft-Aktie seit Oktober im kurzfristigen Aufwärtstrend! Und seit Ende Dezember 2018 in einem langfristigen Aufwärtstrendkanal. Doch es sind Anzeichen für eine Überhitzung aus charttechnischer Sicht erkennbar. So beträgt der prozentuale Abstand zwischen Kurs und der 200-Tage-Linie knapp 29% – ein Wert, der in der Vergangenheit der Microsoft-Aktie eher zum Verkauf einlud.

Oben angestoßen!

Zudem ist der Kurs ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung