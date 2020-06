Microsoft Aktie: Dividende voraus!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Wohl dem bzw. der, wer die Aktie der Microsoft Corp. (kurz „Microsoft“) in den vergangenen Jahren im Depot hatte. Egal, ob heute auf Sicht von einem, drei, fünf oder zehn Jahren – hier stehen in Euro umgerechnet schöne Kursgewinne zu Buche. Kein Wunder, schließlich steht die Aktie derzeit in Euro in der Nähe des Allzeithochs. So sind es z.B. auf 10-Jahres-Sicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



