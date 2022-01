Microsoft-Aktie: Diese Schlüsselrolle kommt ihr zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Der Softwaregigant Microsoft hat am Dienstag den Kauf des Videospielverlags Activision Blizzard für 68,7 Milliarden Dollar angekündigt. Die Microsoft-Aktie verlor daraufhin an Wert, während die Activision-Aktie nach dieser Nachricht in die Höhe schnellte.

Übernahme von Blizzard

Nach Angaben von Microsoft wird die Übernahme das Wachstum des Spielegeschäfts in den Bereichen Mobile, PC, Konsole und Cloud beschleunigen und Bausteine für das Metaverse liefern. Wenn ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung