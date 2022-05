Microsoft-Aktie: Diese Chance sollte man sich nicht entgehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Die Microsoft-Aktie hat am Mittwoch im späten Handel noch einmal deutlich zulegen können. Trotz eines Tagestiefs von 276,73 Dollar beendete die Aktie den Handel mit 289,98 Dollar deutlich im Plus (+2,91 Prozent). Hierfür verantwortlich waren die Ergebnisse bei der aktuellen Fed-Sitzung. Fast schon erwartungsgemäß hat die Notenbank den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte angehoben. Er liegt nun in einer Spanne von… Hier weiterlesen