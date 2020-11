Microsoft Aktie: Cloudanbieter AvePoint geht an die Öffentlichkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Der führende Cloud-Partner von Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), AvePoint, geht mit einem am Montag angekündigten SPAC-Deal an die Börse. AvePoint wird über die Apex Technology Acquisition Corporation (NASDAQ:APXT) an die Börse gehen. Der Deal bewertet das Unternehmen mit 2 Milliarden Dollar. Dr. Tiaryi Jiang, Mitbegründer und CEO von AvePoint, und Kai Gong, Mitbegründer von AvePoint, werden dem Unternehmen erhalten bleiben. Es wird erwartet, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



