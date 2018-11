Microsoft-Aktie: Charttechnische Analyse!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

In diesem Jahr befand sich der Kurs der Microsoft-Aktie bis Anfang Oktober in einem stetigen Aufwärtstrend. Die gleitenden Durchschnitte stiegen auch allesamt bis Ende September an. Auch wenn die längeren Durchschnitte (100; 200) weiterhin aufwärtsgerichtet sind, ist die 38-Tagelinie inzwischen leicht am Fallen. Des Weiteren überschritt erst gestern die 100er-Linie den Kurs. Der Kurs befindet sich aktuell somit nur noch oberhalb ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.