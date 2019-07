Microsoft-Aktie: Die Bullen-Party geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Die Aktie des Softwarespezialisten Microsoft befindet sich seit Ende Dezember fest in den Händen der Bullen. Es hat sich eine steile Aufwärtstrendgerade gebildet, die nur einmal – Ende Mai – nach unten durchbrochen wurde. Anfang Juni meldeten sich die Käufer aber umgehend zurück und schoben den Kurs weiter nach oben. In der Folge konnte auch die Schallmauer in Sachen Börsenwert von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung